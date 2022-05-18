ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2022

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:55 صباحاً - محمد السيد - حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب ” سانت ماري”، أمس الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 90 نقطة.

ليفربول89 نقطة.

تشيلسي 70 نقطة.

توتنهام هوتسبير 68 نقطة.

آرسنال 66 نقطة.

مانشستر يونايتد 58 نقطة.

وست هام يونايتد 56 نقطة.

ولفرهامبتون 51 نقطة.

ليستر سيتي 48 نقطة.

برايتون 48 نقطة.

برينتفورد 46 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 46 نقطة.

كريستال بالاس 45 نقطة.

أستون فيلا 44 نقطة.

ساوثهامبتون 40 نقطة.

إيفرتون 36 نقطة.

ليدز يونايتد 35 نقطة.

بيرنلي 34 نقطة.

واتفورد 23 نقطة.

نورويتش سيتي 22 نقطة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.