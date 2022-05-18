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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:55 صباحاً - محمد السيد - /698410/دينية-النواب-تناقش-اليوم-ربط-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-للمستشفيات-التعليمية

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص المستشفيات التعليمية (قطاع الصحة)، مستشفى طب بنين الأزهر– أسيوط، و مستشفى دمياط الجامعي، و مستشفى الزهراء الجامعي.

دوت الخليج

ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للمستشفيات التعليمية

وكانت قد ناقشت لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص ديوان عام وزارة الاوقاف والمدريات التابعة لها ويبلغ اجمالي ما تم تخصيصة للموازنة العامة للوزارة والمديريات التابعة لها 15 مليار و855 مليون جنية

وطالب الدكتور محمد أبوهاشم، أمين سر اللجنة، بزيادة البند المخصص للزي الخاص بالائمة ورجال الدعوة بالوزارة.

وقال أبوهاشم، أن الإمام لابد أن يكون ذا مظهر حسن وجيد وله جلاله وهيبتة ودعم ابو هاشم مطلب وزارة الاوقاف بزيادة هذا البند خاصة وأن الوزارة وممثليها أكدوا علي انه يتم صرف الزي الأزهري لرجال الدين بواقع 3 مرات سنويا لكل إمام وخطيب.

وطالبت الوزارة بزيادة هذا البند من 12 مليون جنية الي 50 مليون جنية كما طالبت الوزارة بزيادة المخصصات المالية لبند فرش المساجد من 171 مليون جنية الي 200 مليون جنية واكد ممثل الوزارة في الاجتماع علي ان الزيادة التي نطلب بها لهذا البند تعود بالاساس لارتفاع اسعار الخامات الخاصة بتصنيع فرش المساجد.

كما ناقشت اللجنة في اجتماع ثاني لها، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 2023 فيما يخص المجلس الاعلي للشئون الاسلامية والذي يبلغ اجمالي ما تم تخصيصة لموازنتة العامة مبلغ 30 مليون و400 الف جنية

وطالب الدكتور محمد أبوهاشم، بزيادة المخصصات المالية لبند اصدار الكتب والمجلات والنشرات نظرا لارتفاع أسعار الورق والأحبار وغير ذلك وقال بصفتي عضوا بالمجلس وشاهد عيان أن هذا البند لا يكفي للغرض الخاص به وكان ممثل المجلس قد طالب في الاجتماع بزيادة المخصصات لهذا البند بمبلغ 600 الف جنية ليكون إجمالي المخصص له 2 مليون و500 ألف جنيه.