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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:55 صباحاً - محمد السيد - /698455/موعد-مباراة-اينتراخت-فرانكفورت-ضد-جلاسكو-رينجرز-فى-نهائي-بطولة-الدوري-الأوروبي

يدخل فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم الأربعاء على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي عبر قنوات beIN Sports Connect

نتيجة مباراة ريال مدريد

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.