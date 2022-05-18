أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعات المجلس التنفيذى الدورة العادية 113، واجتماع الجمعية العمومية الدورة العادية 57 بمقرها بالقاهرة على مدار يومين، حيث يعقد اليوم اجتماع المجلس التنفيذى على المستوى الوزارى برئاسة المملكة العربية السعودية وحضور الدول الأعضاء المجلس بالتنفيذى "مصر، الإمارات، السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، المملكة المغربية".

القاهرة

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، وجامعة الأزهر، ندوة علمية، بعنوان: "الصحة والتنمية المستدامة"، تنفيذا لرؤى القيادة المصرية والمبادرات الخاصة بصحة المواطن لتوفير معيشة صحية لجميع فئات الشعب، و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وستناقش الندوة عددا من المحاور من بينها الوقاية خير من العلاج، والأمراض المزمنة فى الدول العربية وعوامل الخطورة لديهم، والبيئة والتغير المناخى.

الكويت

تستضيف الكويت الاجتماع الـ108 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على مستوى المندوبين الذى سيعقد بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذى للمنظمة ممثلين لوزراء الطاقة والنفط فى الدول الأعضاء، وسيناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بنشاط المنظمة.

الكويت

تستضيف الكويت فعاليات مؤتمر الملتقى الاقتصادى الثانى بعنوان "نحو نموذج أمثل للخصخصة فى دول مجلس التعاون الخليجى"، وذلك بهدف البحث عن مقومات النموذج الأمثل للخصخصة بدول الخليج، وتشهد جلسات الملتقى الذى يستمر على مدى يومين حضورا متنوعا ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الكويتية والعربية والدولية الفاعلة فى الشأن الاقتصادى والمالى ونخبة من الخبراء وأهل الاختصاص والمهتمين.

تونس

تفتتح وكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافيّة والمعهد الوطنى للتّراث فى تونس 15 متحفا للزيارة بصفة استثنائية، تحت عنوان "ليلة المتاحف التونسية"، وذلك احتفالا باليوم العالمى للمتاحف الذى يوافق 18 مايو من كل عام، ومن المقرر أن تتضمن "ليلة المتاحف التونسية" مجموعة من الأنشطة الثقافيّة بالمتاحف المفتوحة.