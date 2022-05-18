ما هو لون القمر؟.. الأرصاد تكشف الحقائق

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه عادة ما يعتمد لون القمر على الليل الخارجى فى الغلاف الجوى للأرض، ويظهر القمر معتما باللون الرمادى الرائع نتيجةضوء الشمس المنعكس.





وأضافت فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسنية على موقع التوةاصل الاجتماعى "فيسبوك": "مع ذلك، إذا نظرنا إليه من داخل الغلاف الجوى للأرض، فيمكن أن يظهر القمر بشكل مختلف تمامًا".

وتابعت: "مجموعة من الألوان المختلفة للقمر الكامل وثقها أحد مصورين الفلك على مدى 10 سنوات من مواقع مختلفة فى جميع أنحاء إيطاليا، حيث يشير القمر ذو اللون الأحمر أو الأصفر عادةً إلى القمر الذى يُرى بالقرب من الأفق، حيث يتبعثر الضوء الأزرق بعيدًا عن المسار الطويل خلال الغلاف الجوى للأرض، وأحيانًا يكون محملا بالغبار الناعم".

واستطردت الأرصاد: "القمر ذو اللون الأزرق أكثر ندرة ويمكن ان يُرى من خلال الغلاف الجوى يحتوى جزيئات غبار أكبر حجما، أما الذى جعل القمر الأرجوانى غير واضح، فهو مزيج من عدة تأثيرات".

ولفتت الأرصاد إلى أن الخسوف الكلى للقمر فى يوليو 2018، ظهر القمر فى ظل الأرض باللون الأحمر الباهت، بسبب الضوء المنكسر خلال الهواء حول الأرض. سيظهر القمر الكامل التالى فى نهاية هذا الشهر، ويعرف فى بعض الثقافات باسم قمر القندس.