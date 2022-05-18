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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 07:54 صباحاً - محمد السيد - /698453/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف اندية العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد البنك ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض البنك الأهلي ضد الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات ONTime Sports

موعد نهائي الدوري الأوروبي

يخوض آينتراخت فرانكفورت ضد جلاسكو رينجرز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

يخوض فريق شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

يخوض المغرب الفاسي ضد الوداد، والتي من المقرر إقامتها في تمام السابعة والربع مساءً.

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على فريق نادي الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة.

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

فيما جاء هدف الزمالك الأول فى شباك إيسترن كومباني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود مدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.