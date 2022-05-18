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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 07:54 صباحاً - محمد السيد - /698408/تضامن-النواب-تناقش-اليوم-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-للمجلس-القومي-للسكان

تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

دوت الخليج

الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للمجلس القومي للسكان

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وكانت قد عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا أمس الثلاثاء، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن موازنة الوزارة الجديدة هي رقم 82 وتندرج تحت الجهاز الإداري للدولة، موضحة أن وزارة التضامن عندما تحدد موازنتها تكون بين رحي مراعاة "الدولة والمواطن".

وأضافت القباج: موازنة وزارة التضامن يتم وضعها بما يتوافق مع برنامج خطة التنمية 2030 والحماية الاجتماعية، ونحن كوزارة التضامن نضع اعتبارا للظروف الاقتصادية للدولة والأزمات العالمية التي تنعكس عليها مثل الأزمة الروسية والأوكرانية وجائحة كورونا وفى ذات الوقت نراعي الظروف الاجتماعية للمواطن، أي أننا نراعي الدولة من جانب التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية للمواطن من جانب آخر".

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الحوكمة، مضيفة: "لا حوكمة دون رقمنة، ونحن نسابق الخطي لتحقيق إنجازات الرئيس الذي يشدد علي على تحقيق نتائج ملموسة تمس المواطن" ،وكشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ موارد لوزارة التضامن الاجتماعى من صندوق دوت الخليج بعيدا عن الموازنة العامة للدولة حتي تستطيع الوزارة القيام ببرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.