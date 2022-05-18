انقطاع المياه عن 6 مناطق مؤثرة فى القاهرة غدا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، أن انقطاع المياه سيكون غدا الخميس، نظرا لتحويل مسار خط قطر 1000 مم، أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر، لزوم أعمال أعمدة كوبرى قطار المونوريل بفى منطقة الوفاء والأمل.

انقطاع المياه فى القاهرة

ولفتت شركة مياه الشرب إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "جميع مراحل زهراء مدينة نصر، ومناطق الهجانة 6,5,4,3، وعمارات زاهر، وجبل الكعبة، وإسكان مصر الجديدة، وعمارات إعمار المرشدى"، اعتبارا من من الساعة الـ 10 صباح الغد، وحتى الساعة الـ 4 مساء.

وأكدت شركة مياه الشرب أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.