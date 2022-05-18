انت الان تتابع تفاصيل خبر نشرة أخبار الفن: زاهي حواس يختار حسن الرداد لتقديم قصة حياته.. أحمد السقا يؤدي واجب العزاء في خليفة بن زايد.. وهكذا احتفل محمد إمام بعيد ميلاد الزعيم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:53 صباحاً - محمد السيد - /698445/نشرة-أخبار-الفن-زاهي-حواس-يختار-حسن-الرداد-لتقديم-قصة-حياته-أحمد-السقا-يؤدي-واجب-العزاء-في-خليفة-بن-زايد-وهكذا-احتفل-محمد-إمام-بعيد-ميلاد-الزعيم

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

زاهي حواس يختار حسن الرداد لتقديم قصة حياته

كشف عالم الآثار الكبير زاهي حواس عن الفنان الذي يفضل أن يجسد قصة حياته خلال عمل درامي.

وقال زاهي خلال استضافته في برنامج بالبنط العريض الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة بانه كتب قصة حياته في فيلم وأنه يري أن بلدياته حسن الرداد هو الاجدر والانسب لتقديمها لما يتمتع به من موهبه وكاريزما وحضور منفرد

وتابع: "أراه الأنسب خاصة وأن الشبه الكبير بيننا في النشأة في نفس المحافظة"

وعلق حسن الرداد: "سعيد جدا بكلام عالم الآثار الكبير الأستاذ زاهى حواس وشرف كبير لى أن أجسد شخصية عالم مصرى عظيم ونموذج مشرف للشخصية المصرية والعربية فى الكفاح والنجاح والوصول لأعلى المراتب العلمية والعالمية فى مجالة.. أنا جاهز يا دكتور".

أحمد السقا يؤدي واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

قدم الفنان أحمد السقا اليوم الثلاثاء العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

حرص الفنان أحمد السقا على تقديم واجب العزاء في رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، حيث قدم العزاء لـ مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وأكد الفنان أحمد السقا أن مصر تكن كل الاحترام والتقدير لشعب الإمارات العربية الشقيقة داعيًا الله أن يغفر للفقيد ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان في محنتهم.

عيد ميلاد الزعيم.. هكذا احتفل محمد إمام بعيد ميلاده والده

حرص الفنان محمد إمام، على تهنئة والده الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82 الذي يوافق اليوم الثلاثاء.

نشر إمام مقطع فيديو مركب لمجموعة من مشاهد الزعيم في أعماله الفنية المختلفة، وذلك عبر حسابه الرسمي علئ على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقًا: "عيد ميلاد الزعيم".