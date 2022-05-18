وأشارت "الوزارة"، فى بيان لها، إلى أنه فى حال عدم وجود خط تليفون فى الأربع شركات الخاصة بالاتصالات باسم رب الأسرة، فعليه شراء خط باسمه، أو تحويل الخط الذى يمتلكه باسمه، وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.
خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر
جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مد فترة تقديم أرقام التلفونات لأصحاب البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.
خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر
الدخول إلى موقع دعم مصر عبر الرابط https://www.tamwin.com.eg
اضغط على أيقونة "خدمات تموينية للمواطنين"، والموجودة أقصى يمين الموقع.
خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر
اضغط على أيقونة "تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى".
أدخل رقم بطاقة التموين الخضراء الذكية المكونة من 12 رقما، وستجد الرقم أسفل كلمة بطاقة الأسرة حيث يبدأ بـ 112
خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر
بعد ذلك ستظهر لك أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومى الخاص بهم.
بعد إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر لك أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص لك.
خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر
بعد إدخال رقم المحمول الخاص بك، اضغط على كلمة "إرسال الرقم السرى".
تستلم الرقم السرى على المحمول الخاص بك خلال ثوانٍ معدودات.
بعد استلام الرقم السرى تكون انتهيت من عملية التحديث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سهلة وبسيطة.. خطوات تسجيل رقم تليفونك فى موقع دعم مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.