سهلة وبسيطة.. خطوات تسجيل رقم تليفونك فى موقع دعم مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، فتح موقع "دعم مصر"، لتسجيل رقم التليفون الخاص برب الأسرة للمواطنين حاملى البطاقات التموينية لتحديث البيانات الخاصة بها.





وأشارت "الوزارة"، فى بيان لها، إلى أنه فى حال عدم وجود خط تليفون فى الأربع شركات الخاصة بالاتصالات باسم رب الأسرة، فعليه شراء خط باسمه، أو تحويل الخط الذى يمتلكه باسمه، وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.

خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مد فترة تقديم أرقام التلفونات لأصحاب البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.

خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر

الدخول إلى موقع دعم مصر عبر الرابط https://www.tamwin.com.eg

اضغط على أيقونة "خدمات تموينية للمواطنين"، والموجودة أقصى يمين الموقع.

خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر

اضغط على أيقونة "تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى".

أدخل رقم بطاقة التموين الخضراء الذكية المكونة من 12 رقما، وستجد الرقم أسفل كلمة بطاقة الأسرة حيث يبدأ بـ 112

خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر

بعد ذلك ستظهر لك أسماء الأسرة تباعا المسجلين على البطاقة لإدخال الرقم القومى الخاص بهم.

بعد إدخال الأرقام القومية الخاصة بأفراد الأسرة تباعا تظهر لك أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص لك.

خطوات تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر

بعد إدخال رقم المحمول الخاص بك، اضغط على كلمة "إرسال الرقم السرى".

تستلم الرقم السرى على المحمول الخاص بك خلال ثوانٍ معدودات.

بعد استلام الرقم السرى تكون انتهيت من عملية التحديث.