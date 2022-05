انت الان تتابع تفاصيل خبر أجنحة وريش.. تقاليع نجمات هوليود على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي حصرياً على موقعنا

وفي هذا الصدد يستعرض دوت الخليج أغرب إطلالات نجمات هوليود في مهرجان كان.

إنطلاق الدورة الـ 75 لمهرجان كان من علي مسرح القصر بساحل كان

وشهد حفل الإفتتاح كثير من الترحيب للجان التحكيم المشاركة، وايضا استقبال حافل للفنان فوريست ويتكر أثناء صعودة للمسرح لتكريمه ومنحه الجائزة الفخرية للمهرجان "السعفة الذهبية" تكريما لمشواره الفني.

كما شهد الحفل كلمة للرئيس الأوكراني قدمها من خلال موقعه بمدينة كييف وطالب السينما بعدم الصمت عن ما يحدث في أوكرانيا من حرب ووجود العديد من الضحايا.

وانتهي الحفل وبدأ عرض فيلم الإفتتاح Coupez لميشيل هازانافيسيوس والذي سيعرض أيضا في أكثر من 300 دار سينما في فرنسا، وهو فيلم يدور في إطار كوميدي عن مهاجمة الزومبي لبعض الأشخاص.

وكشف مهرجان كان السينمائى، عن عرض فيلم "إلفيس" فى عرضه العالمى الأول، ومن المقرر أن يحضر العرض المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالى باز لورمان إلى جانب أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.

ويستكشف الفيلم حياة وموسيقى إلفيس بريسلى ويجسده أوستن بتلر، ويُرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض، الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس. والفيلم يتناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.

وصنع المخرج باز لورمان التاريخ في مهرجان كان كونه المخرج الوحيد الذي عرض فيلمين روائيين في ليلة الافتتاح وهما مولان روج و The Great Gatsby.

ويلعب أوستن بتلر شخصية المغنى والفنان الشهير إلفيس بريسلى، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذى اكتشف أشهر مغنى عالمى، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

ويلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note وTrial of the Chicago 7.

تسلم الممثل الأمريكي فوريست ويتكر ، جائزة السعفة الذهبية بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الـ75 عن مجمل أعماله وتكريما لمشواره السينمائي.

وعبر ويتكر عن سعادته بتكريمه بسعفة مهرجان كان خلال حفل الافتتاح الذي أقيم قبل قليل.

وسبق أن عرض لـ«ويتكر» بالمهرجان فيلمه Zulu وهو مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب «كاريل فيراي»، وتدور أحداثه عن جريمة قتل تقع في أفريقيا العنصرية، ويقوم بالتحقيق فيها رجلا شرطة، أحدهما أبيض والآخر أسود.

وتصدى لإخراج الفيلم الفرنسي «جيرمي سال»، ومنح بطولته لـ«ويتكر» وإلى جانبه الممثل الناجح «أورلاند بلوم».

وكان «ويتكر» قد سبق له الفوز بجائزة أفضل ممثل في «كان» عام 1988 عن فيلم Bird من إخراج «كلينت إيستوود»، وعلق على ذلك قائلًا إنه «من الرائع العودة إلى (كان) من جديد بعد مرور كل هذا الوقت».