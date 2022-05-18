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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:52 صباحاً - محمد السيد - /698448/ريا-أبي-راشد-تتألق-بإطلالة-ساحرة-في-مهرجان-كان-السينمائي-صور

دوت الخليج يستعرض إطلالة ريا أبي راشد من مهرجان كان السينمائي.

إطلالة ريا أبي راشد

ظهرت أبي راشد بفستان باللون السماوي دون أكمام واعتمدت تسريحة شعر منسدلة مع ميكاب جذاب.

من جانبه، حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأبرزت ريا أبي راشد جمالها ورشاقتها من خلال ارتدائها توب أبيض، ونسقت عليه بنطال بنفس اللون أما من الناحية الجمالية؛ فاعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وتركت خصلات شعرها البنية منسدلة على كتفها بشكل جميل.

معلومات حول ريا أبي راشد

رايا أبى راشد فهى مٌقدمة برامج لبنانية إيطالية ومنتجة تعيش في بريطانيا، اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب"Arabs got talent" ، وتعد رايا أول صحفية عربية تجرى مقابلات مع مشاهير هوليود ونجومها مثل "توم كروز وأنجلينا جولي"، ونجوم الموسيقى مثل "ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا".

بدأت حياتها المهنية كصحفية تعمل في المجلات والصحف في بيروت قبل انتقالها للعيش في المملكة المتحدة عام 1999، وتحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما والماجستير في الصحافة من جامعة ويستمنيستر في لندن، وتجيد أربعة لغات هي العربية، الإنكليزية، الفرنسية والإيطالية، وتعيش حالياً مع زوجها في لندن. كان لـ ريا أيضاً حوارات وجهاً لوجه مع أهم الفنانين العرب مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر.

وتقدم رايا أبى رشد بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وتُعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

تزوجت "ريا أبى راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو"، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 وتُدعى "لولا".