نقيب الصحفيين يقترح إطلاق جائزة باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - اقترح نقيب الصحفيين ضياء رشوان، على مجلس النقابة إعلان جائزة بمسابقة الصحافة المصرية باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتخصص لتغطيات شؤون فلسطين، لتضاف إلى جائزة الشهيد للتغطية الميدانية.





وأشار نقيب الصحفيين- خلال كلمته فى تأبين الشهيدة شيرين أبو عاقلة التى اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة جنين- إلى قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة من حظر كل أنواع التطبيع مع أى شئ يخص الكيان الصهيونى، لافتًا إلى أن النقابة لم تتخاذل يومًا نقيبًا أو مجلسًا عن معاقبة ومحاسبة كل من يخترق هذا القرار، ويتجرأ على التطبيع.

وتعهد نقيب الصحفيين بالحفاظ على "جرافيتى شهداء الصحفيين" المرسوم على واجهة النقابة خلال أعمال التجديدات، وإضافة ركن توضع فيه تماثيل صغيرة بأسماء شهداء الصحافة، بمن فيهم الصحفية شيرين أبو عاقلة.