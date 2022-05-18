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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /698447/الكف-السابق-غالب-أحمد-العوضي-من-كواليس-التحضير-لـ-فيلم-البلدوزر

دوت الخليج يرصد تحضيرات أحمد العوضي لفيلمه الجديد

فيلم البلدوزر أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو من كواليس التحضيرات لفيلمه الجديد وشارك به متابعيه وجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الفيديو الذي ظهر خلاله يمارس فنون القتال، قائلًا: “ الكف السابق غالب.. تجهيزات البلدوزر (MMA)، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان”.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات، متحمسين لفيلمه الجديد ومتساءلين عن موعد طرحه بدور العرض السينمائية.

تفاصيل فيلم البلدوزر

يتعاون الفنان أحمد العوضي في فيلمه الجديد “البلدوزر” مع المخرج طارق العريان ويقدم أول فيلم مصري عربي يتحدث عن Mixed martial arts وهو فنون القتال المختلط.

ويشار أن هذا الفيلم السبب في غياب الفنان أحمد العوضي عن السباق الرمضاني 2022 بعد مشاركته في رمضان 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يشار أن الفنان أحمد العوضي كان قد شارك متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو والجمهور يلتف حوله، معربين عن حبهم الشديد له وقال في الفيديو لجمهوره ومحبيه: “يلا يا رجالة الشارع هيقف”، معلقًا: “أخواتي وجمهوري اللي بحبهم، وعلى راسي، أوعدكم باللي جاي نار، تقديرًا لحبكم الغالي”.

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يذكر أن الفنان أحمد العوضي قال في لقاء تلفزيوني له مؤخرًا إنه يحب قراءة وإلقاء الشعر حيث تعلَّم ذلك من أستاذه الفنان الراحل نور الشريف، لافتًا إلى أن الشعر جزء من ثقافة الفنان التي لا غنى عنها وتحدث أيضًا عن ذكريات طفولته، وقال: “رمضان في الأماكن الشعبية مختلف تمامًا”.

وأضاف “العوضي”: “وقد عايشت في المكان الشعبي مشاهد كثيرة أثَّرت في وجداني، منها مشهد توزيع التمر على الصائمين في الشارع عند المغرب، وتعلَّمت أيضًا في هذا المكان أن هناك حق للجيرة، وأن بنت منطقتي أو الشارع الذي أسكن به، هي أخت لي”.