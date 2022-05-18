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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /698443/بطولة-لوسي-وأحمد-سلامة-التفاصيل-الكاملة-لـ-مسرحية-الحفيد

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسرحية الحفيد

مسرحية الحفيد

يعرض المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، مسرحية الحفيد التي تضم كوكبة من النجوم وهم لوسي وعابد عناني وأحمد سلامة، ونورهان ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي ومحمود عبد الرازق ولمياء الخولي وآخرين.

المسرحية ديكور دكتور حمدي عطية، وأشعار طارق علي، وموسيقى وألحان كريم عرفة، وملابس مروة عودة، للمخرج يوسف المنصور، ومكياج إسلام عباس.

وسينطلق عرض مسرحية الحفيد على خشبة المسرح القومي بدءًا من يوم 25 مايو الجاري، وتدور فكرته حول سيطرة كلام الناس علي حرية الإنسان واختياراته.

تفاصيل مسرحية الحفيد لـ لوسي وأحمد سلامة

وتجسد الفنانة لوسي شخصية زينب التي تدور حولها أحداث المسرحية هي وأولادها الذين يعتبروا نموذجاً حياً يمثل المجتمع المصري وتحولاته منذ الثمانينات وحتي العصر الحديث وذلك في إطار كوميدي إجتماعي ساخر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج يوسف المنصور، كانت مسرحية أفراح القبة التي تم تقديمها على خشبة مسرح الشباب وكان قد حصد به ستة جوائز بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح.

مسرحية أفراح القبة عن رواية الكاتب نجيب محفوظ ويشارك في بطولتها عدد من الفنانين وهم عبد المنعم رياض ومحمد تامر، سمر علام، وجيهان أنور ، وفاطمة عادل، مينا نبيل، حمزة رأفت، ‏أحمد صلاح، يوسف مصطفى، محمد عبدالقادر، مينا نادر، هايدي عبدالخالق، ‏عبير لطفي، محمد يوسف، أحمد عباس، باسم سليمان، حسام ‏علاء، ، مارتينا روؤف، هدير طارق، وآخرين.

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يشار أن مسرحية أفراح القبة، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، ومن تأليف موسيقى أحمد نبيل، ‏وتصميم أزياء عبير بدراوي، وتصميم ‏حركي مناضل عنتر.

بينما كانت آخر أعمال الفنانة لوسي كانت مشاركتها في بطولة مسلسل انحراف للفنانة روجينا والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وضم كوكبة من النجوم مثل عبد العزيز مخيون ونانسي صلاح ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وآخرين.