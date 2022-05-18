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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /698441/يسرا-توجه-رسالة-شكر-لـ-عادل-إمام-في-عيد-ميلاده-ادتني-من-خبرتك-كتير

حرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82، والذي يحل اليوم الثلاثاء 17 مايو، متمنية له دوام الصحة والعافية.

دوت الخليج يرصد رسالة يسرا للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده.

يسرا تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

غردت يسرا بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني".

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".

شاركت يسرا معه في 17 عملا سينمائيا تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة، والتي بدأت بفيلم "شباب يرقص فوق النار"، واستمرت بعد ذلك وقدما سويا "أذكياء لكن أغبياء"، "ليلة شتاء دافئة"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "جزيرة الشيطان"، "على باب الوزير"، "الإنس والجن"، "كراكون في الشارع"، "رسالة إلى الوالى"، "المولد"، "الإرهاب والكباب"، "المنسى"، "الأفوكاتو"، "طيور الظلام"، "عمارة يعقوبيان"، "بوبوس".

يسرا تكشف كواليس أحلام سعيدة

على الصعيد الآخر، كشفت الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " احلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقالت يسرا في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" فرحانة إن مسلسل احلام سعيدة عجب الناس ".

وأضافت يسرا :" لازم العمل الكوميدي يجعل المتفرج يضحك كل لما يشوف حلقات المسلسل".

وتابعت يسرا :" مكنتش قادرة اعمل دراما في رمضان وتعبت، وانا عايزة أضحك الناس وعايزة اكون خفيفة على الناس في رمضان ".

من جانبه، نشرت الفنانة الكبيرة يسرا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة جمعتها بشهيدة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، نعتها من خلالها بعد استهدافها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام قليلة.

وعلقت يسرا على صورتها مع شيرين أبو عاقلة، قائلة: "‏في بعض الغياب حضور أكبر.. لرمز قهر العدو في حياته ومماته.. رحمك الله يا شيرين رمز وكلمة حق من أرض فلسطين الحرة العربية".