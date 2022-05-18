اليكم خطوات تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 اونلاين عبر موقع دعم مصر مجانا

خطوات تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022، على مدار الأيام والساعات الماضية شهد “جوجل” معدلات بحث عالية حول خطوات تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 اونلاين عبر موقع دعم مصر مجانا، وذلك من أجل تحديث بطاقة التموين تجنبا للإيقاف البطاقة وانقطاع الحصول على الدعم السلعي الشهري، حيث أن وزارة التموين قد أتاحت امكانية اضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة بشكل الكتروني تيسيرا على المواطنين وتجنبا للتعب وضياع الوقت، وسنشرح لكم طريقة ادخال رقم الموبايل إلى بطاقة التموين وأنت في منزلك.

خطوات تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022

وخطوات تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 سهلة جدا وبسيطة ويمكن لأي شخص تنفيذها دون الحاجة للتوجه إلى مكتب التموين التابع له، وقد نوهت وزارة التموين بقيادة الدكتور أشرف مصيلحي أن تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 مستمر حتى نهاية الشهر القادم لجموع المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة نصية عبر بونات الخبز تطالبهم بالقيام بهذا الإجراء، ليصبح الالاف من المواطنين محدودي الدخل مهددين بإيقاف بطاقة التموين الخاصة بهم، والآن اتبع الخطوات التالية لتسجيل رقم الموبايل:

اولا عليك التوجه إلى موقع دعم مصر الرسمي.

قم بالضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022.

قم بادخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك، والمكون من 12 رقم وتبدأ بـ”112″.

اضغط على كلمة “التالي”.

قم بادخال الرقم القومي للمقيدين على البطاقة التموينية كلا على حدة.

قم بادخال رقم المحمول الخاص بك، ثم اضغط على ارسال الرقم السري.

ستصلك رسالة نصية خلال ثواني على هاتفك بالرقم السري.

ادخل الرقم السري في الخانة المخصصة له على الموقع.

قم بالضغط على كلمة “تسجيل”، لإتمام العملية بنجاح.

رابط تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022

فيما أفادت وزارة التموين أن تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر يتم بشكل مجاني، والمطلوب فقط رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة في أي من الشركات الأربعة، ويقوم النظام بشكل تلقائي بمعرفة إن كانت البيانات صحيحة أم لا، وخلال 48 ساعة من التسجيل يتم رفع الرسالة الواردة على بون الخبز بعد القبول.