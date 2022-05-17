انت الان تتابع تفاصيل خبر تيسير مطر: البعض يريد التشويش على الحوار الوطني بدعوى الأزمة الاقتصادية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /698442/تيسير-مطر-البعض-يريد-التشويش-على-الحوار-الوطني-بدعوى-الأزمة-الاقتصادية

قال الدكتورتيسير مطر رئيس تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن هناك أشخاص يحاولون التشويش على فاعليات الحوار الوطني بالترويج لفكرة أنه مضيعة للوقت ، ولا يوجد محاور محددة للحوار، كما توجد أزمة اقتصادية في البلد.

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وطالب “مطر”، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، بتفادى الوقوع في خطط هذة الانتقادات التي يروج لها أعداء الوطن ، والغرض منها التشويش على الجمهور وشيطنة الحوار.

وأشار إلى ضرورة إرساء بعض المحاور الأساسية للحوار، وهي المحور السياسي ويتم من خلاله مناقشة دور مجلسي النواب والشيوخ من وجهة نظر الجمهور ، مضيفا بأنه من الممكن أن يكون لدينا أفضل مجلس نواب في العالم ، أو مجلس شيوخ، ومحور الادارة العامة من خلال وجود ورش تناقش الادارة العامة في مصر.

وأكمل حديثه عن المحور الاقتصادي ، حيث تم انجاز تنموي ملحوظ في الاقتصاد في فترة قصيرة من7 لـ 8 سنوات ، وبعض المؤسسات الدولية تبدي اعجابها بهذا النمو.

تيسير مطر: البعض يريد التشويش على الحوار الوطني بدعوى الأزمة الاقتصادية

وأوضح أن الاقتصاديين في مصر قدموا بعض الاقتراحات ، كتعزيز بعض السياسات والبرامج لزيادة عض الصادرات ، وأن تكون الضريبة المدفوعة في تقدم تصاعدي، وأما عن محور الثقافة والاعلام فنحن بحاجة الى التنوع والتعدد في مجال ووسائل الاعلام ، وأن يكون هناك تعبير اقليمي لدينا .

وأشار إلى أن الدولة كانت على حافة الانهيار ، ورغم ذلك حققت درجات نمو عالية وملحوظة وتخططت الازمة الاقتصادية ، ولكن هناك ثغرات اقتصادية يلزمها مراجعة وذلك من خلال المحور الاقتصادي.