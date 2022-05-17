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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /698440/هزيمة-قاسية-للزمالك-من-طلائع-الجيش-الأبيض-يخسر-للمباراة-الثانية-على-التوالي

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على فريق نادي الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة.

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وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

تشكيل الزمالك

وكان الزمالك قد دخل المباراة بالتشكيل التالي: محمد عواد في حراسة المرمى. في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو. في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

تشكيل طلائع الجيش

بينما دخل فريق طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: - حراسة المرمى: محمد بسام - الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – مصطفى الزناري – أحمد عبد الرحمن "زولا" - الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر

- الهجوم: رجب عمران - فيكتوري بنينيانجبا - أحمد سمير