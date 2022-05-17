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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /698439/النائب-عماد-خليل-انزعجت-من-تصورات-البعض-بأن-الحوار-الوطني-إعادة-بناء-الدولة-من-جديد

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزار والسياسين، إن التنسيقة تسبق بخطوة في الحوار الوطني، حيث تقوم بتنظيم صالونات سياسية كل شهر يتم مناقشات قضايا معينة، منها بعض المحسوبة علي المعارضة، فضلًا عن المنتديات السياسية.

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وأضاف "خليل" خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الحور من البداية له إرهاصات، من بداية منتدى الشباب،وإفطار الأسرة المصرية الذي كان يضم وجوة كثيرة من كل التيارات خلال مشاركتهم في الإفطار

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزار والسياسين ، أن التنسيقية رحبت بدعوة الحوار الوطني ، كما أن التنسيقية عملت علي مستوين الأول أن كل الأعضاء متاح ليهم انهم يشاركو ويعرضو رؤيتهم عن الحوار الوطني ولا يشترط في المجال السياسي فقط ، لأنه ليس حوار سياسي، لكنه يشمل المجال الاجتماعي والمجالات الاقتصادية وايضا الثقافية والفنية.

وأشار النائب عماد خليل إلى أن البعض تصور أن الحوار الوطني يتم لإعادة بناء الدولة، وأنا حضرت بعض اللقائات لطرح رؤي للحوار الوطني ، فاالحوار الوطني لا يبني الدولة من البداية كما يعتقد البعض .

النائب عماد خليل: انزعجت من تصورات البعض بأن الحوار الوطني إعادة بناء الدولة من جديد

وأشاد " خليل " بدعوة الحوار الوطني، والتي جائت في وقت الدولة يشهد استقرار كل مؤسسات الدولة، لافتا إلي إنها دعوة لإعادة لم الشمل فرقاء "30 يونيو "، ووضع رؤية موحدة لدولة جديدة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزار والسياسين، أن كل عضو لدي التنسيقية يكتب رؤى معينة لتجميعها وطرحها في الحوار الوطني، من خلال ممثل التنسيقية في جميع المجلات وخاصة أن كل التيارات السياسية من اليمين إلي اليسار في ملامح واضحة للرؤية، كما أنة في هذا الوقت في التنسيقية في ايطار تجميع الرؤي لأن كل عضو يختلف رؤيتة عن الأخر في الشباب السياسية غير اللي معة دكتورة في ايدارة الأعمال