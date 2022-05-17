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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /698438/هاني-شاكر-يوجه-رسالة-لـ-أنغام-بعد-أزمتها-الصحية-تمتعي-جمهورك-بفنك-الراقي

حرص الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على توجيه رسالة للفنانة أنغام بعد مرورها بأزمة صحية مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد رسالة هاني شاكر لـ أنغام

هاني شاكر وأنغام

نشر الفنان هاني شاكر صورة الفنانة أنغام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق هاني شاكر على الصورة قائلًا: "خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل إلى الصديقة الغالية والفنانة الكبيرة أنغام وإن شاء الله ترجعي قريباً تمتعي جمهورك الكبير بفنك الراقي".

ويشار أن الفنانة أنغام كانت قد فاجئت جمهورها ومحبيها بانتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إجرائها عملية جراحية في الكتف.

أزمة أنغام الصحية

وكشفت الفنانة أنغام عن حالتها الصحية وأزمتها الأخيرة ودخولها المستشفى وإجرائها عملية جراحية من خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية.

وقالت أنغام: “أجريت جراحة دقيقة في الكتف، نتيجة معاناتي من آلام شديدة في أوتار الكتف حيث عانيت من قطع في الوتر وهناك وتر أخر علي وشك الانقطاع ولابد من إجراء عملية جراحية”.

وأوضحت الفنانة أنها أصيبت منذ عام 2011، ولكنها كانت تعيش بالمسكنات، ولفتت إلى أنه حدث لها ورم ليفي في إصبع الإبهام وأصبح لا يتحرك نهائيا في الفترة الأخيرة.

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ومن جانبها راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام كانت أول من أعلن خبر أزمة الفنانة أنغام الصحية وذلك عقب حفلها في الكويت بأيام وطرحها أغنيتها الجديدة.

ونشرت راندا رياض صورة الفنانة أنغام على سرير المستشفى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام هي أغنية لوحة باهتة التي طرحتها قبل أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت بها نسب مشاهدات واستماع عالية ونجاحا كبيرًا وتتعاون فيها مع تامر عاشور.