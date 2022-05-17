انت الان تتابع تفاصيل خبر إلهام شاهين عن عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده:«لي فضل كبير عليا» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /698436/إلهام-شاهين-عن-عادل-إمام-بمناسبة-عيد-ميلادهلي-فضل-كبير-عليا

دوت الخليج يرصد احتفال إلهام شاهين بعيد ميلاد عادل إمام.

إلهام شاهين تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

قالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي: "أنا من المحظوظات إني مثلت مع الفنان عادل إمام، مضيفة أن الزعيم عادل إمام له فضل كبير عليها".

وتابعت:" أن عادل إمام قالي إني ممثلة قوية عندي إمكانيات كبيرة لابد من استغلالها، الفنان عادل إمام وطني من الدرجة الأولى، وهو أول فنان قدم أعمالا لمحاربة الإرهاب، لأنه لديه القوة والجرأة والشجاعة والوطنية والإنسانية".

واختتمت تصريحاتها قائلة: لي كل الفخر بالعمل مع فنان قدير بقيمة وقامة الزعيم عادل إمام".

تصريحات إلهام شاهين عن بطلوع الروح

من جانبه، وصفت الفنانة إلهام شاهين دورها في مسلسلها الأخير بطلوع الروح قائلة: "كنت شخصية أفاقة ومنافقة وكذابة وماعنديش قلب في الدور، مؤكدة أن هذا العمل رغم كرهي للشخصية التى قدمت بالمسلسل، إلا أن الدور من أنجح أعمالي بشهادة ورد فعل الجمهور". وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء، أن رد فعل الناس على العمل في الشارع أكبر مما كنت أتخيل أو أتوقع.

وتابعت إلهام شاهين: شخصية أم جهاد كانت كذابة، وبعد موت زوجها بحثت عن غيره .

وأعربت إلهام شاهين،عن سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها حول شخصية أم جهاد التى جسدتها، ضمن أحداث مسلسل بطلوع الروح، الذى عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.

الجمهور ينتقد مسلسل بطلوع الروح وكانت قد تعرض مسلسل بطلوع الروح لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.