انت الان تتابع تفاصيل خبر استجابة لنائبة مستقبل وطن .. الصحة: 9.5 مليون لاستكمال تشطيبات مستشفي الصحة النفسية بدمياط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /698435/استجابة-لنائبة-مستقبل-وطن--الصحة-95-مليون-لاستكمال-تشطيبات-مستشفي-الصحة-النفسية-بدمياط

اصدرت وزارة الصحة و السكان، أمر دفع بقيمة 9,5 مليون جنيه، استكمال تشطيبات مستشفي الصحة النفسيه بدمياط الجديدة، بتاريخ اليوم ١٧ مايو ٢٠٢٢ قيمة استحقاقات سابقة، لصالح شركة المقاولون العرب لدي وزارة الصحة، و السكان، بعد الحكم القضائي لصالحهم، والبدء في استكمال التشطيبات النهائية من جانب الشركة بعد تعطل دام لسنوات.

دوت الخليج

استجابة لنائبة مستقبل وطن .. الصحة: 9.5 مليون لاستكمال تشطيبات مستشفي الصحة النفسية بدمياط

هذا وكانت النائبة الدكتورة هناء فاروق عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن، قد طالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة بضرورة التوجيه باستعجال صرف مستحقات شركة المقاولون العرب و ذلك بالجلسة العامة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي ١٠ مايو ٢٠٢٢ بناءا علي طلب الاحاطة المقدم من سيادتها.

مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، ثلاث اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:

-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 الف دولار امريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.