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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:55 مساءً - محمد السيد - /698437/الزمالك-يعاني-طلائع-الجيش-يسجل-الهدف-الأول-في-شباك-الأبيض

أحرز نادي طلائع الجيش الهدف الأول في شباك نادي الزمالك، وذلك في الدقيقة 70من عمر المباراة، التي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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وأحرز هدف طلائه الجيش اللاعب فيكتوري بنينيانجبا، لصبح النتيجة 0-1 لصالح طلائع الجيش.

تشكيل الزمالك

ويضم التشكيل كلا من: محمد عواد في حراسة المرمى. في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو. في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

تشكيل طلائع الجيش

- حراسة المرمى: محمد بسام - الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – مصطفى الزناري – أحمد عبد الرحمن "زولا" - الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر

- الهجوم: رجب عمران - فيكتوري بنينيانجبا - أحمد سمير

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.