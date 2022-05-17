الأوقاف: انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بـ 282 مسجدًا.. الأحد 

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:55 مساءً - محمد السيد - /698434/الأوقاف-انطلاق-البرنامج-الصيفي-للطفل-بـ-282-مسجدا-الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف، المجموعة الأولى من المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل والذي سينطلق يوم الأحد المقبل في (282) مسجدًا.

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وأشارت إلى أن أئمة جميع هذه المساجد هم من الأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، وسوف يتم صرف مكافأة لكل منهم وفق الجهد الذي يبذله وتقرير المديرية في نهاية البرنامج، وذلك على النحو التالي بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 / 5 / 2022م بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع هي : ( الأحد – الثلاثاء – الخميس ) عقب صلاة الظهر مباشرة.

وزير الأوقاف يعلن ملامح البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أعلن انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى في يونيو المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، أن البرناج الصيفي للأطفال يشارك فيه أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية، إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أسماء المساجد المشاركة في البرنامج.

كانت وزارة الأوقاف، قد قررت عودة العمل بنظام فتح المساجد لحالتها الطبيبعة، واستقبال المصليين على مدار اليوم بأكلمه، وتعميرها بالدروس الدينية والمقارئ القرآنية، كذلك السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة.

وعلى ضوء ذلك، قررت الأوقاف فتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2022، وفق التعليمات المنظمة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.