انت الان تتابع تفاصيل خبر ظهور نجيب ساويرس وخطاب للرئيس الأوكراني وحضور كوكبة من النجوم.. لقطات من حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:55 مساءً - محمد السيد - /698431/ظهور-نجيب-ساويرس-وخطاب-للرئيس-الأوكراني-وحضور-كوكبة-من-النجوم-لقطات-من-حفل-افتتاح-مهرجان-كان-السينمائي

دوت الخليج ينشر لقطات من حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدورة 75

افتتاح مهرجان كان السينمائي الدورة 75

حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في النسخة الـ 75 عدد كبير من النجوم وكان من ضمنهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والفنان حسين فهمي.

وشهد الحفل مشاركة النجم الأمريكي الحائز علي الأوسكار فورست ويتاكر والذي يعد ضيف شرف المهرجان ويشارك به بعد غياب استمر لأكثر من 34 عامًا ويحصد جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

وتسلم جائزة السعفة الذهبية الشرفية وقال إنه سعيد بالتواجد وسط صناع الفن في العالم ووصف حصوله على السعفة الذهبية بأنه شرف عظيم بالنسبة له ووجودهم اليوم للاحتفال بقوة الفن والفنانين حاملوا الشعلة في العالم في ظل مواجهة الوباء الذي غير حياة الجميع إلى الأبد.

الدورة 75 مهرجان كان السينمائي

ويشهد المهرجان مشاركة عدد من الفنانين والنقاد العرب مثل التونسية كوثر بن هنية التي تترأس لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولية، والمخرجة المغربية مريم توزاني والناقد المصري أحمد شوقي رئيسًا للجنة تحكيم النقاد فيبريسي، والمخرجة الفلسطينية مها الحاج في مسابقة CertainRegard.

ويشارك الفنان نيقولا معوض ضمن فعاليات المهرجان من خلال فيلم Three Thousand Years of Longing، ويعد الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، كما شارك رجل الأعمال نجيب ساويرس، وظهر برفقة النجم الأمريكي الحائز على الأوسكار فورست ويتكر على السجادة الحمراء.

كما حرص مشاهير ونجوم السينما العالمية على مشاهدة الفيلم الافتتاحي للمهرجان من خلال Final Cut، وأبرزهم ماريولا ويكترو، سيموني سورانا، ريبيرو من بنجلاديش، إيمانويل ليفي، وغيرهم من المشاهير.

اقرأ أيضًا

عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه «اللي يمشي يمشي» في هذا الموعد

وكان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاب بالفيديو ضمن فعاليات حفل الافتتاح وتحدث عن قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن عام 1940، الذي سخر من أدولف هتلر، وتساءل هل ستصمت السينما عما يحدث في بلاده أم ستقوم حرب من أجل حرية الفنان والثورة على الديكتاتور؟.