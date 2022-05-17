طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، بدأت وزارة التضامن صرف دعم نقدي مشروط عن طريق برنامج “تكافل وكرامة”. وهذا البرنامج للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أنه سيتم صرف الدعم النقدي ل 450 أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتكلف هذا البرنامج 2.4 مليار جنيهاً سنوياً، وسيكون ضمن هذا البرنامج الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بوابتها الإلكترونية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط الحصول على هذا المعاش وذلك بإدخال الرقم القومي عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

وأيضاً صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

وللأرامل صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة.

شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وللأيتام صورة إقرار الوصاية.

ولحالات سجن الأب والأم صورة شهادة السجن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:

في البداية يجب أن يكون دخل الفرد المتقدم لا يتعدى 400 جنية وذلك لكلا من العاملين في القطاعين الخاص والعام.

كما يشترط على المستفيد عدم تسجيله في التأمينات الاجتماعية سابقا.

شرط أساسي من شروط الاستفادة من المعاش هو أن لا يكون عمر المستفيد أقل من 35 عاماً.

أيضا يجب عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك باهظة الثمن مثل: “الأراضي الزراعية / عقارات / السيارات” والتي تمنعه من الصرف.

يجب إثبات عدم امتلاك المتقدم للمحلات التجارية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

كما أن دراسة أحد الأبناء في مدارس خاصة يمنع المتقدم من الاستفادة من الدعم.

في النهاية على المتقدم أن يكون مقيم داخل الجمهورية بشكل دائم، كما يجب عدم استلامه لأي تحويلات نقدية من خارج البلاد.

رابط الاستعلام عن قبول المعاش:

عند اتباع كل الخطوات السابقة تقوم الوحدة الاجتماعية بتسليم كارت للمستحقين من المعاش، وللاستفسار عن قبول صرف الدعم والمعاش للأفراد المستحقين وتسجيل الشكاوى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالخطوات التالية: