وزير النقل: لا يمكن بيع موانئ مصر أو التفريط فيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:30 مساءً - قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه لا يمكن بيع موانئ مصر أو التفريط فيها في أي حال من الأحوال.

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع خطة لتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها وأكد أهمية الجمهورية الجديدة في نمط الحياة والإنتاج .

وتابع أن الجمهورية الجديدة ستقوم على أكتاف جميع فئات المجتمع لنهضتها وتم التأكيد على أهمية تطوير جميع قطاعات النقل منذ توليت المسئولية .

وأوضح أنه يتم حاليا إنشاء محطات وأرصفة وتعميق ممرات بأموال وأيدي مصرية وتم توقيع إتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء دمياط.

وأكد الوزير أن إدارة وتشغيل الموانئ المصرية يتم بـ 90 % من المصريين مشيرا إلى أن تكلفة البنية التحتية للميناء 4.5 مليار جنيه والتحالفات العالمية حرصت على الإستثمار في مصر لاستقرارها .