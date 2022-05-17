مرصد الكهرباء: أقصي حمل مسائي اليوم الثلاثاء 27600 ميجاوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:30 مساءً - قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أقصى حمل، اليوم الثلاثاء، بلغ 27 ألفًا 600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن أقصى حمل اليوم الثلاثاء، 27 ألفًا و600 ميجاوات، والمتوقع كان يبلغ اليوم 20 ألفًا 650 ميجاوات مقابل 19 ألفًا و958 ميجاوات أمس الأثنين، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأثنين، 27 ألفًا و500 ميجاوات حسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكر المرصد أن الحمل الأدنى، في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 19055 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 8.39%، فيما أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأدنى بلغ 11.73%، ونوه إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وتابع، أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.