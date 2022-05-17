سفير مصر فى صربيا يؤكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير اليوم الثلاثاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية بمدينة "نوفى ساد" عاصمة مقاطعة فويفودينا "بوشكو فوتشيريفيتش"، بمشاركة أعضاء غرفة التجارة المسئولين عن قطاعات الزراعة والصناعة.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن السفير استعرض الإمكانيات المتاحة للتعاون فى مجالات الزراعة والمنتجات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وأشار إلى اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الثنائى لتصبح صربيا بوابة لمصر إلى منطقة غرب البلقان، وتصبح مصر بوابة لصربيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة الإقليمية بمدينة "نوفى ساد" بالتعاون المتميز بين البلدين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين ممثلى القطاع الخاص من الجانبين.

كما استعرض أعضاء غرفة التجارة أهم المقومات الاقتصادية لإقليم فويفودينا، والذى يعد الأغنى والأكبر مساهمة فى قطاعات الاقتصاد الصربى المختلفة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، أبرز محطات التعاون بين مدينة نوفى ساد ومحافظة الإسكندرية، وآخرها زيارة محافظ الإسكندرية إلى نوفى ساد فى سبتمبر 2021، والتى تم خلالها التوقيع على اتفاقية التعاون بين المدينتين.

واتفقا على متابعة التنسيق بينهما بهدف دراسة المجالات الممكنة للتعاون الثنائى خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل العقبات أمام التبادل التجارى بين البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الجانبين.