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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698409/حبيبي-من-أيام-الجيزة-شريف-منير-يحتفل-بعيد-ميلاد-عادل-إمام

حرص الفنان شريف منير على تهنئة الفنان الكبير الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الموافق له اليوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

دوت الخليج يرصد تهنئة شريف منير لـ عادل إمام

شريف منير وعادل إمام

حرص الفنان شريف منير على تهنئة الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده وشارك الجمهور والمتابعين بنشره صورة تجمعه بالفنان عادل إمام.

وعلق الفنان شريف منير على صورته مع الفنان عادل إمام من فيلم “عريس من جهة أمنية” والتي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: “كل سنة وأنت طيب أنت حبيبي من أيام الجيزة".

وكان قد حرص عدد من النجوم على تهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاده عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل كريم عبد العزيز وعصام السقا والمخرج عمرو عرفة والمخرج عمرو سلامة وآخرين.

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

يذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد يوم 17 مايو عام 1940، حيث ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل إلى حى السيدة زينب وهو صغير وكان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية كما حصد بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

وكانت بداية الفنان عادل إمام من خلال عروض الفرق الجامعية حيث التحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وكان وقتها طالبا بالجامعة، و على الرغم من تقديمه أدوارا صغيرة إلا أنها لفتت الأنظار وبرزت موهبته الكبيرة في الكوميديا وخاصةً في المسرح من خلال مسرحية أنا وهو وهي التي عرضت عام 1962.

وجسد خلال مسرحية أنا وهو وهي التي كانت سببا في شهرته، شخصية دسوقي أفندي وكيل المحامي برفقة النجم فؤاد المهندس، ثم ظهر بعدها في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ثم مسرحية البيجامة الحمراء التي عرضت عام 1967.

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وفيما يخص السينما، شارك الفنان أحمد مظهر في بطولة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" وذلك عام 1968 ثم بعدها قدم أول بطولة مطلقة له من خلال فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 برفقة سمير صبري وميرفت أمين.