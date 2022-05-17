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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698404/محافظ-الدقهلية-يفتتح-معرض-الدقهلية-للسلع-الغذائية-باستاد-المنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء ، معرض الدقهلية للسلع الغذائية المقام باستاد المنصورة الرياضي الذي نظمته الغرفة التجاريه بالدقهلية بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة وذلك بمشاركه عدد 30 من العارضين والشركات والتجار يضم كافة أنواع السلع الغذائية .

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جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ، والمحاسب ايمن موسي مدير جهاز المشروعات ، واللواء صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة. وتفقد محافظ الدقهلية أروقة المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية والتقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الاسعار لهم .

حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم بشكل حضاري

ووجه محافظ الدقهلية بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم بشكل حضاري وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع . وقال محافظ الدقهلية إن الهدف من إقامة المعارض هو توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20% الي 25% للحد من ارتفاع الأسعار .

الالتزام بالأسعار المعلنة وتوفير منتجات ذات جودة عالية

وشدد " مختار " علي كافة العارضين بالمعرض الالتزام بالأسعار المعلنة وتوفير منتجات ذات جودة عالية وتلبية كافة احتياجات المواطنين . وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بمتابعة المعرض أول بأول والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم بصفة يومية .