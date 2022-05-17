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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698402/اقتراح-برغبة-بإعفاء-طلاب-الجامعات-الخاصة-من-المصروفات-الدراسية-في-حالة-وفاة-ولي-الأمر

تقدمت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تطلب فيه من وزارة التعليم العالي باعتبارها مسؤولة عن الجامعات الخاصة إعفاء الطلاب بالجامعات الخاصة من دفع مصاريف الدراسة في حالة وفاة ولي الأمر أثناء الدراسة بها.

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إعفاء طلاب الجامعات الخاصة من المصرفات الدراسية في حالة وفاة ولي الأمر

وأوضحت النائبة ان الجامعات الخاصة يمكنها التعاقد مع شركات تأمين لتغطية المصاريف في حالات وفاة ولي الأمر على ان يتم تحصيل قسط التأمين مع المصاريف.

وقالت النائبة، أن عدم قدرة الأسرة بعد وفاة عائلها على تحمل المصاريف يؤدي إلى توقف الطالب عن استكمال دراسته ويتسبب في أضرار ومشاكل نفسية كبيرة له.

وتابعت النائبة: هذا الإعفاء مطبق بالفعل في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بجميع كلياتها ومعاهدها وأنه يجب تعميمه ليشمل كل الجامعات الخاصة.

وكانت قد أشادت النائبة مني عمر عضو مجلس النواب، بقرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة علي أنها قرارات تعكس كما اعتدنا دائمآ فكرا صائبا ورؤية عميقة تستهدف مصلحة البلاد سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي والإنساني والاجتماعي، خاصة وأن الحرب الروسية الاوكرانية خلفت أزمة إقتصادية عالمية ألقت بتبعاتها على كل دول العالم وخلقت العديد من التحديات الاقتصادية .

مني عمر: تفعيل الحوار الوطنيي يؤكد أن الإختلاف في الرأي بين أبناء الوطن الواحد يمكن تجاوزه بالحوار المثمر والبناء

وأشارت عضو مجلس النواب النائبة مني عمر في تصريحات لتحيا مصر أن التحرك السريع من أجل مواجهة هذه التحديات والعبور بالوطن إلى بر الامان كانت سمه حفل افطار الاسرة المصريه بمشاركه كافه القوي السياسية والوطنيه وجاءت القرارات الرئاسية بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي وضم ملف الغارمين إليها في بادرة تعكس مراعاة القيادة السياسية وحرصها البالغ على إعلاء القيم الانسانية وقيم التسامح والمواطنة كما جاء القرار الخاص بتفعيل الحوار الوطني، ليؤكد آن الإختلاف في الرأي بين أبناء الوطن الواحد يمكن تجاوزه بالحوار المثمر والبناء لتحقيق مصلحة الوطن.