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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698401/أحمد-السقا-يؤدي-واجب-العزاء-في-الشيخ-خليفة-بن-زايد-صور

قدم الفنان أحمد السقا اليوم الثلاثاء العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج ينشر صور أحمد السقا في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

أحمد السقا عزاء الشيخ خليفة بن زايد

حرص الفنان أحمد السقا على تقديم واجب العزاء في رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، حيث قدم العزاء لـ مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وأكد الفنان أحمد السقا أن مصر تكن كل الاحترام والتقدير لشعب الإمارات العربية الشقيقة داعيًا الله أن يغفر للفقيد ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان في محنتهم.

ومن جانبها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية كانت قد قدمت واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وزيرة الثقافة عزاء الشيخ خليفة بن زايد

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم في عزائها للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات: “إيمانًا بقضاء الله تعالى وبشديد الحزن عظيم الأسى.. نعزي أنفسنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وأضافت: “حكومةً وشعبًا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبو ظبي رحمة الله، ذلك الرجل العظيم الذي لم يبخل بجهد في استكمال مسيرة التطوير والتقدم على خطى والده”.

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يشار أن دولة الإمارات كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مما أحزن جميع الشعوب العربية، الذين دعوا للراحل بالرحمة والمغفرة بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والمسئولين أيضًا.

ومن ناحية أخرى، ينافس الفنان أحمد السقا ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2022 من خلال فيلم العنكبوت الذي يعرض حاليًا في السينمات ويشاركه في بطولته كوكبة من النجوم مثل منى زكي ومحمد ممدوح وظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزي وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف مثل شيكو وآخرين.

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