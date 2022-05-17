زاهي حواس يختار حسن الرداد لتقديم قصة حياته.. والفنان يرد:«أنا جاهز»

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698400/زاهي-حواس-يختار-حسن-الرداد-لتقديم-قصة-حياته-والفنان-يردأنا-جاهز

كشف عالم الآثار الكبير زاهي حواس عن الفنان الذي يفضل أن يجسد قصة حياته خلال عمل درامي.

دوت الخليج يرصد اختيار زاهي حواس للفنان حسن الرداد لتقديم قصة حياته.

زاهي حواس في برنامج بالبنط العريض

وقال زاهي خلال استضافته في برنامج بالبنط العريض الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة بانه كتب قصة حياته في فيلم وأنه يري أن بلدياته حسن الرداد هو الاجدر والانسب لتقديمها لما يتمتع به من موهبه وكاريزما وحضور منفرد

وتابع: "أراه الأنسب خاصة وأن الشبه الكبير بيننا في النشأة في نفس المحافظة"

وعلق حسن الرداد: "سعيد جدا بكلام عالم الآثار الكبير الأستاذ زاهى حواس وشرف كبير لى أن أجسد شخصية عالم مصرى عظيم ونموذج مشرف للشخصية المصرية والعربية فى الكفاح والنجاح والوصول لأعلى المراتب العلمية والعالمية فى مجالة.. أنا جاهز يا دكتور".

لقاء حسن الرداد مع برنامج Et بالعربي

على الصعيد الاخر، كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة إيمي سمير غانم، للتمثيل بعد غياب فترة عن الجمهور بسبب وفاة والديها .

قال حسن الرداد، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي، "ايمي شخصية حساسة جدا ولسة متأثرة لأن الظرف صعب بس قريب هتبدأ تنزل وتشتغل وباذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن رأيها في مسلسل بابلو قال " إيمي من الشخصيات اللي معندهاش مجاملة وصريحة ومن أهم الناس اللي بهتم برايهم وهي لو حاجة مش عجباها مش بتتفرج اصلا" .

وعن سبب تعرضهما لشائعات انفصالهما قال "فكرت كتير ومعنديش تفسير غير أننا ثنائي محبوب ودة ممكن يكون مادة لبعض المواقع أنها تكتب اشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".

وعن انتقاد البعض لتقديمه عدد من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي قال "أنا بشوف اني بقدر اعمل حاجات مختلفة وبكتشف نفسي وممكن يكون في ألف كومنت منهم عشرين بس اللي معجبهمش وفي ناس عايزة تعترض وخلاص وانا مبتأثرش بكلام الناس من زمان ومفيش حاجة هتعجب الكل ومبقراش تعليقات الناس".

يذكر أن حسن الرداد يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "بابلو" مع أروى جودة، نجلاء بدر، مصطفى فهمي، رشوان توفيق، سلوى عثمان وغيرهم نخبة من النجوم.