انت الان تتابع تفاصيل خبر صحة الغربية تضبط أدوية في مركز شهير بالمحلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698397/صحة-الغربية-تضبط-أدوية-في-مركز-شهير-بالمحلة

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بالغربية، من ضبط مركز شهير للجلديه و الليزر ، يدار بدون ترخيص وضبط كميه كبيره من الأدوية و مستحضرات التجميل الغير مصرح بتواجدها بالمراكز الطبيه ، وكميه كبيره من مستحضرات التجميل الغير مسجله بوزارة الصحه و محظور تداولها.

دوت الخليج

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.

تحريز الأدوية و مستحضرات التجميل

واصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قرار بغلق المركز و فحص وتحريز الأدوية و مستحضرات التجميل من قبل أعضاء اللجنه من التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية و التحفظ عليها من اعضاء اللجنه بمباحث التموين.

أوضح وكيل الوزارة أنه قد تم تشكيل للجنة مكبره برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع العميد وليد العيسوى مدير ادارة مباحث التموين و التجارة الداخليه بالغربية ، والدكتور خالد أصيل من هيئة الدواء المصريه ، والرائد احمد الديب رئيس مباحث التموين فرع المحلة و سمنود .

وقد قامت اللجنة بالتفتيش والمرور على المركز وتحريز المضبوطات وتنفيذ قرار الغلق ، من قبل اعضاء اللجنه منها الدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج بالمديرية ، الدكتور ابراهيم عامر مفتش العلاج الحر بادارة اول المحله الكبرى ومفتشى هيئة الدواء المصريه فرع الغربيه ، الدكتور ياسر القمرى والدكتور محمد على