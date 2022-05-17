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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698395/غادة-رجب-نجمة-حفل-افتتاح-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-المصري

دوت الخليج يرصد تفاصيل إحياء غادة رجب مهرجان المركز الكاثوليكي المصري

غادة رجب مهرجان المركز الكاثوليكي المصري

تستعد المطربة غادة رجب لإحياء حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق له 20 مايو.

ومن المقرر أن تهدي غادة رجب أحدث وأجمل أغانيها لأعرق مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي، وكانت قد اختارت اللجنة الخاصة بالمهرجان المذيعة والإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان.

وسيذاع مهرجان المركز الكاثوليكي المصري على الهواء مباشرة يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر شاشة قناة سات 7 الفضائية.

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري 2022

يشار أن المهرجان هذا العام يحمل شعار "سبعون عاماً من العطاء"، بسبب دور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً، ويشار أن اللجنة قررت تكريم خاص لاسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان وتتسلم ابنتهما دنيا التكريم.

وفيما يخص تكريمات النجوم والجوائز فتحصد الفنانة إلهام شاهين جائزة المركز الخاصة، وجائزة الريادة السينمائية تذهب للفنانة القديرة سميرة أحمد، بينما يحصد المخرج مجدي أحمد علي جائزة فريد المزاوي، بينما تحصل الإعلامية درية شرف الدين على جائزة التميّز الإعلامي.

وتذهب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير محمد صبحي، بينما يحصد الفنان أحمد عبد العزيز جائزة الإبداع الدرامي، وجائزة الإبداع الفني للمطرب الفنان هاني شاكر.

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بينما تحصد كلا من أمينة خليل ومنى زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي، ويأتي الفنان محمد ممدوح صاحب جائزة أحسن ممثل في عمل درامي، وتذهب جائزة التميّز الدرامي لكل من المخرج هاني كمال والكاتبة المتميّزة مريم نعوم.

ويشار أن اللجنة العًليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري قررت منح جائزة المركز التشجيعية للفنانة المتميّزة أسماء أبو اليزيد، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ 70 من المهرجان حتى يوم 27 مايو الجاري.