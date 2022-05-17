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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698394/محظوظة-أني-وقفت-قدامك-داليا-البحيري-تهنئ-الزعيم-عادل-إمام-بعيد-ميلاده

يحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

دوت الخليج يرصد احتفال داليا البحيري بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.

عيد ميلاد عادل إمام

وحرصت الفنانة داليا البحيري، على تهنئة الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتبت داليا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، قائلة: "‏‏مش انت النهاردة عيد ميلادك كل سنة وانت طيب يا زعيم انت فعلا زعيم القلوب".

وتابعت: "أنا محظوظة أني وقفت قدامك في فيلم السفارة في العمارة ومسلسل فلانتينو من أمتع وألذ الأوقات اللي كنت بقضيها مع حضرتك ربنا يخليك لينا ".

إطلالة مبهرة للفنانة داليا البحيري

على الصعيد الآخر، نشرت الفنانة داليا البحيري، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت البحيري في أحدث إطلالة لها مرتدية ملابس باللون البرتقالي المبهج، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من محبي ومتابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انضمت الفنانة داليا البحيري إلى قائمة النجمات اللائي يقدمن فيديوهات طريفة عبر تطبيق «تيك توك»، على أغنيات شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت البحيري في لقطات كوميدية تتحدى المطربة يسرا الجندي وتقدم أغنيتها الشهيرة «مين البت دي؟» التي حققت من خلالها تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول كلماتها :«مين البنت دي، مين البنت دي، ها؟، مين البنت دي، ما تقول لي، قول لي، مين البنت دي، مين البنت ها؟»

وحققت داليا البحيري تفاعلا كبيرا بين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

يذكر أن الفنانة داليا البحيري صورت مؤخرا مشاهد من الجزء الخامس من مسلسلها الكوميدي «يوميات زوجة مفروسة أوي»، الذي كان مقررا مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، لكنه خرج من المنافسات.