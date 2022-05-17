انت الان تتابع تفاصيل خبر تضامن النواب تواصل مناقشة موازنة الحماية الإجتماعية ..والقباج: نستثمر فى المواطنين«صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698393/تضامن-النواب-تواصل-مناقشة-موازنة-الحماية-الإجتماعية-والقباج-نستثمر-فى-المواطنينصور

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي: قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن.

دوت الخليج

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن موازنة الوزارة الجديدة هي رقم 82 وتندرج تحت الجهاز الإداري للدولة، موضحة أن وزارة التضامن عندما تحدد موازنتها تكون بين رحي مراعاة "الدولة والمواطن" وأضافت "القباج": "أن موازنة وزارة التضامن يتم وضعها بما يتوافق مع برنامج خطة التنمية 2030 والحماية الاجتماعية، ونحن كوزارة التضامن نضع اعتبارا للظروف الاقتصادية للدولة والأزمات العالمية التي تنعكس عليها مثل الأزمة الروسية والأوكرانية وجائحة كورونا وفى ذات الوقت نراعي الظروف الاجتماعية للمواطن، أي أننا نراعي الدولة من جانب التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية للمواطن من جانب آخر".

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الحوكمة، مضيفة: "لا حوكمة دون رقمنة، ونحن نسابق الخطي لتحقيق إنجازات الرئيس الذي يشدد علي على تحقيق نتائج ملموسة تمس المواطن" ،وكشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ موارد لوزارة التضامن الاجتماعى من صندوق دوت الخليج بعيدا عن الموازنة العامة للدولة حتي تستطيع الوزارة القيام ببرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.

تضامن النواب تواصل مناقشة موازنة الحماية الإجتماعية ..والقباج: نستثمر فى المواطنين

وأشارت القباج إلى أن : "البند المخصص للأنشطة الإعلامية فى موازنة الوزارة ضعيف جدا" موضحة أن هناك كمية شغل للوزارة غير معلنة فى ملفات العنف ضد الأطفال ومحو الأمية، وقالت :" الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ لنا موارد من قبل صندوق دوت الخليج" مشيرة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للرائدات الريفيات"، لافتة إلى أن من سينتقل من الوزارة إلى العاصمة الإدارية القيادة الإستراتيجية فقط لا غير بينما العاملين فى خدمة العملاء والمعينين بملف ذوي الإعاقة وغيرهم مستمرين فى أماكنهم".

وأوضحت أن الدولة الآن تقوم تغطي الأكثر فقرا وتخصص شقق لخريجي المؤسسات الاجتماعية، فيما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، التحية لأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بلجنة التضامن، قائلا: "تعرفون جيدا آلية العمل داخل وزارة التضامن وانتقادكم من أجل الأفضل" موجهة التحية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل اللجنة".

وأشارت "القباج" إلى أن مبادرة حياة كريمة لها دور كبير، حيث إنها تستثمر فى المواطنين، مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب جميع الأموال بالوزارة وكيفية إنفاقها سواء المخصصة الوزارة أو المنح الدولية.