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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698392/تعليم-بورسعيد-لا-مجال-للتقصير-أثناء-امتحانات-الشهادة-الإعدادية

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن الإلتزام بضوابط وتعليمات أعمال الإمتحانات والحفاظ على السرية التامة وتغليب ‏مصلحة الطالب وتوفير الأجواء الإمتحانية المناسبة لهم من أهم عوامل إنجاح عملية إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام ورقة الإجابة الجديدة " البابل شيت ‏‏" كأول إختبار حقيقى بعد النجاح الكبير للإمتحانات التدريبية التى تم عقدها للطلاب سابقا.‏

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وجاء ذلك خلال الإجتماع الذى ترأسه بحضور أحمد والى وكيل المديرية ، و الأستاذ علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، و ‏إيهاب عبد ا لمقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، و ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات وسامى كريم مدير إدارة ‏التعليم الإعدادى، وإستهدف مديرين الإدارات التعليمية ورؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وضواحيها لمناقشة إستعدادات تعليم ‏بورسعيد لإجراء الإمتحانات.‏

بداية الامتحانات يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو

وأضاف "حسن" ، أن إمتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد سوف تبدأ يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو الجارى من خلال 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية وأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و 6278 بنات يمثلون جميع ‏مدارس المرحلة الإعدادية الرسمية والرسمية للغات والخاصة.‏

وحذر الدكتور أكرم كل القائمين على العملية الإمتحانية من التراخى أو التقصير أثناء أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسى 2021 – ‏‏2022 كونها تجربة جديدة ويتطلب لإنجاحها تضافر كافة الجهود والإلتزام التام بالتعليمات المتفق عليها لتجنب حدوث أى مشكلات إدارية أو ‏معوقات فنية قد تؤثر على سير العملية الإمتحانية.‏

وأشار وكيل الوزارة أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدارس الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الإمتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم متمنيا التوفيق والسداد ‏لكل القائمين على العملية الإمتحانية والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.‏