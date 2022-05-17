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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698392/تعليم-بورسعيد-لا-مجال-للتقصير-أثناء-امتحانات-الشهادة-الإعدادية
أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن الإلتزام بضوابط وتعليمات أعمال الإمتحانات والحفاظ على السرية التامة وتغليب مصلحة الطالب وتوفير الأجواء الإمتحانية المناسبة لهم من أهم عوامل إنجاح عملية إمتحانات الشهادة الإعدادية بنظام ورقة الإجابة الجديدة " البابل شيت " كأول إختبار حقيقى بعد النجاح الكبير للإمتحانات التدريبية التى تم عقدها للطلاب سابقا.
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وجاء ذلك خلال الإجتماع الذى ترأسه بحضور أحمد والى وكيل المديرية ، و الأستاذ علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، و إيهاب عبد ا لمقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، و ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى، وإستهدف مديرين الإدارات التعليمية ورؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وضواحيها لمناقشة إستعدادات تعليم بورسعيد لإجراء الإمتحانات.
بداية الامتحانات يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو
وأضاف "حسن" ، أن إمتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد سوف تبدأ يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو الجارى من خلال 64 لجنة رئيسية بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية وأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و 6278 بنات يمثلون جميع مدارس المرحلة الإعدادية الرسمية والرسمية للغات والخاصة.
وحذر الدكتور أكرم كل القائمين على العملية الإمتحانية من التراخى أو التقصير أثناء أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسى 2021 – 2022 كونها تجربة جديدة ويتطلب لإنجاحها تضافر كافة الجهود والإلتزام التام بالتعليمات المتفق عليها لتجنب حدوث أى مشكلات إدارية أو معوقات فنية قد تؤثر على سير العملية الإمتحانية.
وأشار وكيل الوزارة أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدارس الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الإمتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم متمنيا التوفيق والسداد لكل القائمين على العملية الإمتحانية والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.
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