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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698391/شيري-عادل-في-أحدث-ظهور-لها-الفن-شكل-من-أشكال-الحب

شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها مع رسالة غامضة لجمهورها أثارت بها تساؤلاتهم.

دوت الخليج يرصد رسالة شيري عادل للجمهور

رسالة شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها شاركت بها متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: “الفن هو شكل من أشكال الحب.. الفن هو الهدية النهائية.. الفن يشفي الحياة”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة شيري عادل حققت نجاحا كبيرا أثناء عرض مسلسلها الأخير "أيام" والذي يعرض عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية ومنصة شاهد.

شيري عادل مسلسل أيام

ويشارك الفنانة شيري عادل في بطولة مسلسل أيام كوكبة من النجوم مثل حورية فرغلي ورياض الخولي وسلوى خطاب وأحمد صفوت ومي القاضي وآخرين والعمل كان من إخراج محمد أسامة.

ويشار أنه قبل شهرين تقريبًا، كانت الفنانة شيري عادل قد شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة لها من مهرجان أسوان لسينما المرأة، وظهرت خلال المهرجان على الريد كاربت برفقة المنسقة الألمانية ومديرة الفعاليات الثقافية كارين شيل.

وعلقت شيري على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: “تشرفت أن اكون عضوة في لجنة التحكيم معاكي”.

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جدير بالذكر أن الفنانة شيري عادل كانت قد جسدت شخصية فتاة شعبية لأول مرة وذلك ضمن أحداث مسلسل أيام الذي عرض منه جزأين وحققا نجاحا كبيرًا بين الجمهور والمشاهدين.

ويتساءل الجمهور والمتابعين باستمرار عبر صفحتها وصورها من خلال خاصية التعليقات عن إمكانية وموعد عرض جزء جديد وثالث من مسلسل أيام الذي جمعها بعدد من النجوم وكان أول عمل فني تظهر به الفنانة حورية فرغلي عقب تعافيها من أزمتها الصحية وبعد عودتها من أمريكا عقب إجراء عدد من العمليات الجراحية في الأنف.

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