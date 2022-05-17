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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698390/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-عبدالله-الرماح-بشأن-صيانة-طرق-مركز-بلبيس-بالشرقيةغدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله الرماح، بشأن صيانة طرق مركز ومدينة بلبيس - محافظة الشرقية، خاصة الطرق الموازية لطريق مصر - إسماعيلية الزراعي.

دوت الخليج

«محلية النواب» تناقش طلب النائب عبدالله الرماح بشأن صيانة طرق مركز بلبيس بالشرقية..غدا

وذلك فضلاً عن قيام الشركات العاملة بصيانة الطرق بإلقاء المخلفات الناتجة عن أعمال الرصف، وكذا تهالك الطريق بدءً من قرية سعدون حتى قرية السلام مركز ومدينة بلبيس، على الرغم من انتهاء أعمال تنفيذ خط المياه منذ عام 2014، وقيام وزارة الإسكان بدفع مبلغ رد الشيء لأصله.

البرلمان يحيل 3 قوانين مقدمة من الحكومة للجان

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ،خلال بداية الجلسة العامة لمجلس النواب،الأسبوع الماضي، ( 3 ) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية و ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ،مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: -

1)مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

2)مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، إلى لجنة الخطة والـموازنة.

3)مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة.