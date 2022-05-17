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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /698385/محافظ-القليوبية-يقرر-اعادة-توزيع-درجات--العلوم-للشهادة-الاعدادية

أعلنت محافظة القليوبية ،أنه تم سحب عينة عشوائية من الـ 12 إدارة تعليمية وذلك 474 ورقة إجابة تبين بها عدم توفيق العديد من الطلاب فى بعض الفقرات التى تقيس المستويات العليا فى التفكير وبناء على التقرير الصادر من موجه عام المادة، فقد قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إعادة توزيع الدرجات وفقا لمستويات الصعوبة على باقي الأسئلة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب.

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ويأتي ذلك في إطار حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على مصلحة الطلبة والطالبات وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم، تم عمل لجنة من قبل موجهي مادة العلوم حيث تم تشكيل لجنة لفحص أوراق الإجابة.

اعادة توزيع الدرجات

وتبين بها عدم توفيق العديد من الطلاب فى بعض الفقرات التى تقيس المستويات العليا فى التفكير وبناء على التقرير الصادر من موجه عام المادة، فقد قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم اعادة توزيع الدرجات وفقا لمستويات الصعوبة على باقي الاسئلة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب .

يشار الى أن إمتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية كانت قد انطلقت السبت 2022/5/14 وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أن 113 الف و 800 طالباً وطالبة بالاضافة الى 1700 طلبة منازل يؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، مع مراعاة الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.