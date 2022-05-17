بدلا من 3.80 قرشا.. رفع سعر الحصة الإضافية للمعلم المعين

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين الذين يقومون بتدريس الحصة الإضافية والمعلمين المتعاقدين بالحصة.





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