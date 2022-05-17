سفير مصر بطوكيو يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة

جدة - نرمين السيد - أكد السفير المصرى لدى طوكيو محمد أبو بكر، الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بمختلف القطاعات المصرية، بما يستلزم على الجانب اليابانى الاستفادة منها بشكل أكبر وبما يفتح آفاق أوسع لتعميق التعاون فى هذا الصدد.





جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والسفير المصرى والتى نظمتها السفارة المصرية بطوكيو بمناسبة زيارة رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- إن اللقاءات تضمنت اجتماعًا مع نوبيهيكو ساساكى Nobuhiko Sasaki، رئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية JETRO، الذى أشار إلى ما لمسه من حرص واهتمام شديد من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز تواجد المزيد من الشركات اليابانية فى مصر عبر ضخ استثمارات لها فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد المسئول اليابانى اعتزام الجانب اليابانى العمل على هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالجهود المبذولة على صعيد مجلس الأعمال المشترك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

من جهة أخرى، تم عقد لقاء مع جون كاروب Jun Karube، رئيس مجلس الأعمال اليابانى المصرى، حيث تم استعراض جهود اتحاد الغرف التجارية لمجابهة تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة، وكذا جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وسلط اللقاء الضوء على التحديات التى تواجهها مصر والتى لم تثنها عن العمل المستمر لإنجاز مختلف المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى كافة أنحاء البلاد، بحيث باتت مصر جاذبة أكثر من أى وقت مضى للاستثمارات الأجنبية.

وتضمنت سلسلة الاجتماعات كذلك لقاءين منفصلين مع كل من شنيشى ياماناكا Shinichi Yamanaka، نائب رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى ( جيكا) JICA، وكذا شونيشى مياناجا Shunichi Miyanaga، مدير مركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME.

وأكد نائب رئيس "جايكا" إدراك الجانب اليابانى مدى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس السيسى لتطوير التعليم الفنى فى مصر، الأمر الذى يرغبون معه فى مواصلة دعمهم لتنمية هذا القطاع الحيوى والمهم.

كما تطرق اللقاء مع مدير مركز التعاون مع الشرق الأوسط إلى خطة مصر للتنمية المستدامة وما تضمنته من استراتيجية لزيادة تصنيع المكون المحلى بشكل تدريجى، وهو ما يُمهد أرضية صلبة للتعاون مع شركة "ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة"، التى يتولى رئيس المركز قيادتها أيضاً، وذلك فى ضوء الخبرات الكبيرة التى تمتلكها الشركة وسابق تعاونها مع مصر.

واستعرض السفير المصرى لدى طوكيو محمد أبو بكر، خلال تلك اللقاءات، المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى نتجت عن خطة الإصلاح الشامل التى تبنتها الحكومة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما كان له أكبر الأثر فى التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة فيروس "كورونا"، مُدللاً على ذلك بالإشادات العالمية الواسعة التى حصلت عليها مصر من مختلف المؤسسات المالية، إلى جانب إصدار اليابان سندات "ساموراي" لصالح مصر بقيمة حوالى 500 مليون دولار فى مارس الماضي، بما يعكس شهادة ثقة جديدة من جانب الجهات اليابانية فى الاقتصاد المصرى.