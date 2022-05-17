محافظ الإسكندرية يشدد على أهمية مواصلة إيقاف أعمال البناء المخالف بالأحياء

جدة - نرمين السيد - شدد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأهمية مواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.





ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة لإزالة حالة تعدى عبارة عن بناء أسوار على قطعة أرض زراعية بقرية الروضة الجديدة - أبيس السابعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفينَ.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لتنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء بالدور الرابع عشر بالعقار 25 ثابت إبن قره وإزالة أرضى جمالون حديد بالعنوان 7 شارع المغربى، إضافة إلى إزالة سقف جمالون بشارع 188 مع شارع المتراس.

وقام حى العامرية ثان برئاسة حسين لبيب بحملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار مبانى من الطوب الأبيض بمنطقة الكنج بحرى وفك شدة خشبية سملات والتحفظ على خلاطة و كمية من الأخشاب بمنطقة الكنج بحرى بالإضافة إلى إزالة أسوار مبانى من الطوب بدون ترخيص بقريه أبو مسعود.

وشهد حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة لإزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن أسوار محاطة بقطعة أرض على مساحة نحو 1000 م2 خلف مساكن مبارك بمنطقة المصانع تم إزالتها حتى سطح الأرض وفك شدة خشبية سملات أرضية بقرية الألمان بمنطقة النهضة.

وواصل حى المنتزة أول برئاسة محمد عبد الله حملات إيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة حوائط بالدور الثالث عشر بالعقار الكائن شارع عمر ابن الخطاب سيدى بشر قبلى والتحفظ على كمية من الأخشاب، وكذا إيقاف أعمال هدم بالمحل الكائن 505 طريق الجيش مع محمد نجيب والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة.

وقام حى العجمى برئاسة السيد موسى بإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن فك شدة خشبية وإزالة حوائط بالدور السادس علوى بالعقار الكائن شارع السلف الصالح المتفرع من شارع السلام الهانوفيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.