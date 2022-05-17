جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن اللقاء استعرض موقف الأراضى بالمبادرة بقطاعى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة والتى تضمن توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد وطبقا لمعايير الجودة والكفاءة.
وأكد القاضى أن أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا فى تذليل أى عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء من مشروعاتها فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.
وكلف محافظ المنيا، نائبه بمتابعة موقف تخصيص الأراضى المحدد لإقامة مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ورصد المعوقات وإعداد تقارير متابعة بصفة دورية ومستمرة، لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة والتى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يبحث موقف الأراضى المخصصة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.