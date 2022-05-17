طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين اون لاين بسهولة وفي أسرع وقت

يسهل على جميع المواطنين الآن تحديث بيانات بطاقة التموين عبر الانترنت، إذ أن موقع دعم مصر للتموين الالكتروني يوفر خدمات متميزة منها تحديث البيانات وكتابة أرقام الهواتف إلى جانب إضافة المواليد أيضا، وتعد خدمة الموقع الالكترونية من أفضل الخدمات التي قدمتها وزارة التموين للمواطنين فهي توفر عليهم الوقت والجهد وتحد من الزحام بشكل ملحوظ.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين اون لاين

يعد تحديث بيانات بطاقة التموين من الأمور اللازمة من وقت لأخر حتى لا يتم إيقاف استخدام البطاقة، لهذا فقد قدم موقع دعم مصر للتموين الالكتروني خدمة تحديث البيانات بسهولة عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

الدخول على موقع دعم مصر للتموين الالكتروني عبر متصفحات البحث المختلفة.

واختيار الخدمات التموينية ثم تسجيل رقم الهاتف.

كما يجب الضغط على خيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف.

ثم تسجيل رقم الهاتف التابع لصاحب البطاقة والسابق تسجيله من قبل.

ويلزم كتابة الرقم الخاص ببطاقة التموين ثم الضغط على إعادة إرسال الرقم السري.

خدمات موقع دعم مصر للتموين

يعتبر موقع دعم مصر من أهم المواقع الالكتروني التي تفيد المواطنين في خدمات التموين المختلفة ومن أهم تلك الخدمات، خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين، خدمة إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية وأيضا خدمة استعلام عن التقديم على طلب بدل فاقد أو استخراج بطاقة تموين جديدة أو إضافة مواليد للبطاقة، لذلك يعد الموقع ذو فائدة كبيرة حيث يوفر الوقت ويتم استلام البطاقة في أسرع وقت بعد مراجعة البيانات المدخلة في حالة طلب بدل فاقد، ومما لا شك فيه أن الموقع يحمي المواطنين من خطر الزحام الذي قد يؤدي للإصابة بالأمراض إذ تعتبر الخدمة الالكترونية أسهل بكثير من الذهاب إلى مكاتب التموين.

كيفية إضافة المواليد للبطاقة التموينية

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة إضافة المواليد للبطاقة حيث أصبح من السهل إضافتهم عبر موقع دعم مصر الالكتروني ومن خلال إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي: