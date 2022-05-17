سكاي سبورتس تختار محمد صلاح فى التشكيل المثالى للموسم بالدوري الإنجليزي

- 1/3
- 2/3
- 3/3
احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:29 مساءً - اختار محللو شبكة "سكاي سبورت" البريطانية الدولي المصري محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 بعدما تصدر الفرعون المشهد التهديفي بواقع 22 هدفاً حتى الآن.
واتفق الثنائي جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، وجاري نيفل نجم مانشستر يونايتد الأسبق على تواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.
وجاء التشكيل المثالي الذي اختاره النجم جيمي كاراجر كالتالي..
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألسكندر أرنولد (ليفربول)، جويل ماتيب (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كانسيلو (مانشستر سيتي).
خط الوسط: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (وست هام)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
خط الهجوم: هيونج مين سون (توتنهام)، هاري كين (توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول).
جيمي كاراجر
بينما اختار جاري نيفيل التشيكل المثالي التالي..
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: والكر (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، روبرتسون (ليفربول).
خط الوسط: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، رودري (مانشستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
خط الهجوم: هيونج مين سون (توتنهام)، هاري كين (توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول).
جاري نيفل