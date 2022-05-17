سكاي سبورتس تختار محمد صلاح فى التشكيل المثالى للموسم بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:29 مساءً - اختار محللو شبكة "سكاي سبورت" البريطانية الدولي المصري محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 بعدما تصدر الفرعون المشهد التهديفي بواقع 22 هدفاً حتى الآن.

محمد يوسف

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