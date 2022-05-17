”القومية للأنفاق” تنفذ أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب من محطة ناصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:28 مساءً - أجرت الهيئة القومية للأنفاق، أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق بنجاح، أمس الإثنين الموافق 16 مايو 2022، وحيث يمتد الجزء الأول بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، وذلك ضمن منظومة التشغيل التجريبي لهذا الجزء.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل، عن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق من العتبة حتى الكيت كات الأحد 15 مايو الحالي.

وأكد وزير النقل، أن التجربة جاءت لاختبار توافق الجباريت الخارجي للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق، وذلك في اتجاه العتبة – الكيت كات ذهاب/إياب على نفس السكة، وتبين عدم وجود أي تعارضات، وجاري الإعداد لإجراء تجربة جباريت أخرى في الاتجاه الأخر الكيت كات – العتبة ذهاب/إياب على نفس السكة بمحطة العتبة على أن يتم إجراء الإختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير تباعًا، حيث من المخطط الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي في منتصف يوليو 2022 ليعقبه التشغيل الرسمي للقطارات بالركاب.

وأشار وزير النقل إلى انتهاء اللمسات النهائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) وذلك مرورًا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك وأن كافة الاعمال تمت وفق أعلى معايير الجودة العالمية كما تمت التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة لافتا الى أن تنفيذ هذه المرحلة يأتي في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

كما أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالي 24 كم وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

كما أن الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانًا وتشتمل على 32 مبنى ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

كما أنه قد تم التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتوريد عدد 32 قطار لإستيعاب تشغيل المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث سيتم تجميع عدد 10 قطارات منهم في شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع وذلك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة ونقل الخبرات للجانب المصري وقد تم توريد عدد 21 قطار كامل ودخول 13 قطار الخدمة وتوريد مكونات 6 قطارات جاري تجميعها وتتكون القطارات من 8 عربات ويستوعب 1750 راكب/القطار وسرعتها التصميمية 100 كم/ساعة والتشغيلية 80 كم/ساعة وسينقل الخط الثالث عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.